Nieuwe actie in Delhaize-winkels, deurwaarder laat stakingspost Waterloo verwijderen

Aan de Delhaize-winkel in het Waals-Brabantse Waterloo is zaterdag opnieuw actiegevoerd door personeelsafgevaardigden. Winkelwagens blokkeerden de toegang tot de supermarkt en er stonden stakers opgesteld aan de ingang. Ongeveer een uur na het begin van de actie liet een deurwaarder de stakingspost verwijderen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront had de actie aan de ingang van de winkel in Waterloo om 7.30 uur opgestart. Maar ongeveer een uur later kwam een deurwaarder ter plaatse, die de stakers meedeelde dat een nieuwe gerechtelijke uitspraak had bevestigd dat de toegang tot de winkels niet mag worden geblokkeerd. De stakingspost werd opgeheven en even voor 9 uur konden de klanten de winkel betreden.

De directie van Delhaize had eerder deze week via de rechter in Waals-Brabant in kort geding een bevel verkregen dat het blokkeren van de toegang tot winkels verbiedt. Er waren ook dwangsommen ingesteld.

Die maatregel geldt tot 27 juni, maar de vakbonden hadden beslist hun protestacties tegen de franchisering van de Delhaize-winkels toch voort te zetten. “Dat bevel werd ons woensdag door een deurwaarder voorgelegd, toen we de Delhaize-winkel in Genval sloten. We spelen dus kat en muis met de directie, om hen eraan te herinneren dat we er nog steeds zijn en dat het personeel de franchisering niet wil”, zegt Christophe Bouvier van de socialistische vakbond Setca.

Er vinden zaterdag acties plaats in vijf verschillende winkels van Delhaize, zo meldt de supermarktketen. Het gaat telkens om winkels in Wallonië. Delhaize zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle winkels open kunnen, klinkt het nog.