Op vier plaatsen in Balen brand gesticht in één nacht, politie pakt mogelijke pyromaan op

In Balen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een mogelijke brandstichter opgepakt. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Er werden vier branden in zeer korte tijd gemeld, waarvan een vermoeden bestaat dat ze zijn aangestoken. De politie kon een persoon die in de buurt was oppakken. Het onderzoek naar de feiten wordt nog volop gevoerd.