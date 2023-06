Lucas Coenen op pole in Indonesië, Everts start op derde plaats

De Belgische jonkies hebben zich zaterdag meteen getoond in de GP van Indonesië. Lucas Coenen (16) won de kwalificatierace in een bloedheet Sumbawa en start dus op de pole zondag. Liam Everts (18) nestelde zich dan weer op een mooie derde plaats in de kwalificatierace.

Het was puffen geblazen in Sumbawa zaterdag. Het kwik steeg er tot maar liefst 36 graden toen de MX2-rijders aan de bak moesten. Maar dat leek Lucas Coenen niet te deren. De Overijsenaar schoot als een komeet uit het starthek, pakte de holeshot en keek niet meer om. Ronde per ronde vergrootte Lucas zijn voorsprong. Niemand die nog in zijn buurt kwam. Goed voor de eerste pole in zijn carrière. Al kwam die niet als een verrassing. De 16-jarige Husqvarna-rijder liet de laatste weken al een paar keer staaltjes van zijn kunnen zien, denk maar aan zijn reekszeges in Frankrijk en Duitsland.

Liam Everts. — © Photographic Art

“Het was lang niet zo makkelijk als het leek, hoor Het is hier heel warm, dat ben ik niet gewoon. Zeker niet in combinatie met die hoge vochtigheidsgraad. Bovendien hadden ze veel te veel gesproeid, waardoor de baan er verraderlijk bij lag”, zei Coenen, die ook nog met naweeën van een val op training kampte. “Pijnlijke ribben. Maar als motorcrosser moet je op je tanden kunnen bijten.”

WK-leider crasht

Liam Everts, twee weken geleden GP-winnaar in Teutschenthal, trok de goede lijn door. De Lummenaar was de volledige kwalificatierace in een duel met Längenfelder verwikkeld. Twee keer geraakte hij er voorbij, evenveel keer werd ie gecounterd door de Duitser. Maar Everts gaf niet af. In de laatste ronde lukte het Liam alsnog om de Duitser te passeren en de derde plaats te pakken. Everts’ ploegmaat en WK-leider Adamo had minder reden tot juichen. De Italiaan kwam in de tweede bocht ten val en kwam daarna niet verder dan een 13de plaats.

Jago Geerts kende niet zijn beste dag. De Balenaar - nog altijd herstellende van een polsbreuk - miste zijn start (pas elfde in de eerste bocht), maar schoof vrij snel op naar plek acht. De vicewereldkampioen beet daarna lange tijd zijn tanden stuk op McLellan. Pas in de laatst ronde slaagde Jago erin om de Zuid-Afrikaan te grazen te nemen.

Kwalificatierace:MX2: 1. L. Coenen, 2. Benistant, 3. Everts, 4. Längenfelder, 5. Horgmo,... 7. Geerts, 10. S. Coenen. MXGP: 1. Febvre, 2. Seewer, 3. Coldenhoff, 4. Prado, 5. Fernandez.