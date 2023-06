Stal volledig uitgebrand in Bree: paarden gered, maar wel asbest vrijgekomen

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een zware stalbrand gewoed in de Muizendijkstraat in Gerdingen (Bree). De paarden in de stal konden op tijd in veiligheid worden gebracht, maar de stal zelf brandde volledig uit. Omdat er asbest vrijgekomen is, moeten buurtbewoners ramen en deuren gesloten houden.

De uitslaande brand brak zaterdag rond 3.15 uur uit. “In de stal stonden toen nog een aantal paarden”, zegt officier Koen Maes van de brandweer Noord-Limburg. “Die zijn er op tijd uit gehaald. Maar de landbouwvoertuigen en het hooi dat nog in de stal lag, is volledig in vlammen opgegaan. De schade is beperkt gebleven tot de stal. Omdat een bewoner wat rook geïnhaleerd had, werd hij preventief ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Maar dat mocht hij al snel verlaten.”

“Bij de brand is asbest vrijgekomen. Daarom werd een deskundige van de gemeente op de hoogte gebracht. Direct gevaar voor de omgeving is er niet, maar de buurtbewoners hebben wel instructies gekregen via een brief. De naaste buren zijn persoonlijk verwittigd”, zegt Maes.

De stad Bree laat weten dat er mogelijk nog stukjes asbest op de grond liggen. Daarom moeten buurtbewoners binnenblijven, ramen en deuren gesloten houden en hun ventilatiesystemen uitzetten. Asbest is enkel gevaarlijk voor de gezondheid als de stukjes cement verpulverd worden en in een huis terechtkomen. Daarom mogen ze niet kapotgetrapt of -gereden worden. Een gespecialiseerd bedrijf komt onder leiding van een deskundige de stukjes asbest zo snel mogelijk opruimen.