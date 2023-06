Geen verder onderzoek tegen Rammstein-frontman in Litouwen, onderzoek in Duitsland loopt nog

Terwijl het onderzoek naar vermeend seksueel misbruik door Rammstein-frontman Till Lindemann (60) in Duitsland nog loopt, is dat in Litouwen intussen stopgezet.

Het openbaar ministerie in Litouwen stopt het onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag door Till Lindemann. Dat kwam er na een klacht van de Noord-Ierse fan Shelby Lynn (24), die na het concert van Rammstein in de Litouwse hoofdstad Vilnius had gemeld dat ze gedrogeerd werd en gerekruteerd werd om seks te hebben met de frontman. Toen ze weigerde, werd hij kwaad en agressief, maar ze zegt dat hij haar niet had aangeraakt. Volgens het openbaar ministerie werd er geen “objectief feitelijk bewijs” gevonden dat Lynn fysiek, mentaal of gewelddadig gedwongen werd om seksuele handelingen te stellen of dat ze werd gedwongen tot het gebruik of stelen van verdovende middelen.

Sinds ze met haar verhaal naar buiten kwam, volgden nog een tiental vrouwen met – deels anonieme – getuigenissen in Duitse media. In Berlijn onderzoekt het parket en het openbaar ministerie de zaak wél nog. Lindemann zelf ontkent bij monde van zijn advocaten de beschuldigingen, en doet ze af als “fundamenteel onwaar”. Tegen personen die zulke beschuldigingen uiten, wordt met juridische stappen gedreigd.

Intussen gaat de Europese tournee van de Duitse metalband voort. Op 3, 4 en 5 augustus staan ze in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Met zijn soloproject staat Lindemann op 10 december in de Lotto Arena.