“One for the team”: kogelstootster Jolien Boumkwo valt wegens blessures straks in… als hordenloopster

Schrik niet als u straks op de Europese Spelen plots Jolien Boumkwo (29) ziet opduiken bij de 100m horden. Onze landgenote is eigenlijk kogelstootster, maar mag zich straks wegens blessures binnen het team opmaken voor een nieuw avontuur in het Poolse Krakow-Malopolska.

Ze is de beste Belgische kogelstootster van het moment, zo scherpte ze enkele dagen geleden in Sittard nog haar eigen Belgisch record aan. Maar zaterdagnamiddag mag Jolien Boumkwo zich opmaken voor een heel andere discipline. Wegens blessures verloor het Belgische team maar liefst twee hordenloopsters. Anne Zagré past voor de 100 meter, Hanne Claes moet dan weer de 400 meter aan zich voorbij laten gaan.

Boumkwo. — © BELGA

En dus moest er een oplossing gevonden worden, want onze atleten zijn dringend op zoek naar punten op de Europese Spelen, wil het zich handhaven in de hoogste afdeling. België is momenteel dertiende op zestien landen na de eerste dag van het EK atletiek voor landenteams, wat onderdeel is van de Europese Spelen. De nummers 14 tot en met 16 zakken naar de tweede divisie, dus alle punten zijn welkom.

Daarom mag Boumkwo zich vanmiddag wagen aan het hordenlopen. “This is not a joke”, aldus de 29-jarige Gentse, die uiteindelijk wel uitkijkt naar het avontuur. “One for the team”, zegt ze ook nog. Daarna volgen enkele foto’s van Boumkwo die aan hordenlopen doet. En of ze het ziet zitten...