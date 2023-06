Rihanna stopt als CEO van eigen lingeriemerk

Al sinds ze het merk oprichtte, was ze eveneens de topvrouw. Toch wil de afstand van haar functie niet zeggen dat ze volledig afscheid neemt Savage X Fenty. Ze blijft als uitvoerend bestuurder nog steeds nauw betrokken bij de gang van zaken. Haar opvolgster Hillary Super loofde ze eerder al in een interview met Vogue: “Ze is een sterke leider, en is erop gefocust om de zaak naar een hoger niveau te tillen.” Afgelopen vrijdag was Rihanna’s laatste dag, vanaf maandag neemt Super haar taken over. Zij leidde eerder al Anthropologie Group en stond ook al op topniveau bij merken als Guess en Gap.

De beslissing van Rihanna doet bij fans dan weer de geruchtenmolen op gang slaan, dat ze binnenkort misschien dan toch terugkeert naar haar roots: de muziekwereld. Al wacht haar eerst nog de bevalling van haar tweede kindje met ASAP Rocky.