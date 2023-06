Huurlingenleger Wagner keert zich tegen Rusland: dit weten we al

Prigozjin haalde donderdag in een video stevig uit naar de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de rest van de militaire legertop. Volgens de Wagnerbaas werd het Russische volk misleid en was de Russische rechtvaardiging voor de oorlog niet correct. Er was geen sprake van Oekraïense agressie en het was niet nodig om Oekraïne te demilitariseren of denazificeren. De oorlog in Oekraïne was enkel gestart zodat minister Sjojgoe een “extra ster” kon halen. De oorlog had zelfs voorkomen kunnen worden, was er onderhandeld met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zei Prigozjin.