Dat kan straks helpen: de ‘French connection’ van Allemand, Vanloo en Linskens bij de Belgian Cats

De 26-jarige Julie Allemand speelt al sinds 2017 in Frankrijk. Eerst bij ASVEL Lyon, dan bij BLMA Montpellier en sinds 2021 opnieuw bij ASVEL Lyon, de ploeg waar de in Brugge geboren ex-NBA vedette Tony Parker voorzitter/eigenaar is. In 2019 werd ze kampioen met ASVEL, net als afgelopen seizoen waarin ze ook de EuroCup Women wonnen.

“Bij de Franse ploeg zitten enkele ploegmaats van bij ASVEL. Ik kijk uit naar de confrontatie”, aldus Allemand. “We hebben veel respect voor hen, maar zijn niet bang van Les Bleus. We gaan vol voor die plaats in de finale.” Op dit EK schittert Allemand met een double-double gemiddelde van elf punten en tien assists.

Julie Vanloo (30) speelde van 2013 tot 2015 bij Mondeville en in 2018 drie maanden bij ASVEL Lyon aan de zijde van Julie Allemand. Sinds de vorige campagne is ze bij BLMA Montpellier actief. Ze speelde haar beste seizoen ooit en dit met collega-Cat Kyara Linskens als ploegmaat. Bij de Cats schittert ze met haar driepunters en snelheid en telt ze een gemiddelde van 16,5 punten.

Kyara Linskens (26) werkte dan weer haar eerste seizoen in Frankrijk af. De 1m93 grote center kende een knap seizoen en brengt daar bij de Belgian Cats een bangelijk vervolg aan: gemiddeld op dit EK goed voor elf punten, vier rebounds en vier assists.

Helpt de ‘French connection’ van de Belgian Cats om zaterdagavond Frankrijk te verslaan? — © BELGA

Demonstratie op WK 2018

De Belgian Cats speelden 43 keer tegen Frankrijk. Ze wonnen negen keer en verloren 34 keer. Op het WK 2018 op Tenerife zegevierden de Belgian Cats na een fantastische partij in de kwartfinale met 86-65 van Frankrijk. Naast de winst in de kwartfinale afgelopen donderdag op dit EK tegen Servië misschien de beste prestatie ooit van de Cats. Op het EK in 2019 in Servië verloren de Belgian Cats in de kwartfinale en na verlenging met 84-80 van Frankrijk.

Spanje (FIBA 4) tegen Hongarije (FIBA 23) is zaterdag om 17.45 uur de tweede halve finale. De partij om het brons is zondag om 17 uur en de finale om 20 uur. De Belgian Cats veroverden op het EK in 2017 en 2021 tweemaal brons. “Het is tijd voor een ander kleurtje”, knipoogde Julie Vanloo.