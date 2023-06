Realitysoap Peter Gillis in gevaar door rechtszaak over mishandeling van vroegere vriendin

Van Familie Gillis: Massa is Kassa, ook te zien op VTM2, zijn al tien seizoenen uitgezonden in Nederland. Elke aflevering heeft tussen 600.000 en 800.000 kijkers. Op televisie probeert Peter er een positief imago op na te houden, maar in werkelijkheid komt hij in steeds nauwere schoenen.

Gillis wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het mishandelen van zijn vroegere vriendin Nicol Kremers. Eerst diende ze uit angst geen klacht in, maar dat deed ze recent wel. Eind augustus moet hij voor de rechter in Den Bosch komen om zich te verantwoorden voor de feiten die plaatsvonden op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. De zaak ging destijds automatisch rollen omdat er een noodoproep kwam van Nicol bij de hulpdiensten. Gillis werd toen een nacht in de cel gezet. Aanvankelijk wou het koppel het incident uit de pers houden. Maar toen Kremers besliste de relatie te verbreken is ze wel naar de politie gestapt. Gillis zou haar in de borsten hebben geknepen, aan haar haren getrokken hebben en haar gebeten hebben in de neus en rug. De aangifte omvat tien mishandelingen en meerdere bedreigingen.

Van de realitysoap zijn er nog afleveringen tot 11 juli. SBS6, dat aanvankelijk Gillis de hand boven het hoofd hield omdat de serie goed scoorde, zet de reeks nu toch on hold. Pas na de uitspraak wil men de verdere toekomst bekijken. Maar aangezien het er voor Gillis niet goed uitziet lijkt het erop dat de reeks in stilte zal afgevoerd worden.

Vorige week besliste een rechter al dat Gillis zijn vakantiepark Blauwe Meer in Lommel binnen het jaar moet sluiten. De gemeente Lommel botst al langer met Gillis vanwege misstanden met arbeidsmigranten en slechte woonkwaliteit in zijn vakantiepark.