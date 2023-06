Prigozjin beweert in militair hoofdkwartier in Rostov aan de Don te zijn

Jevgeni Prigozjin, de leider van het huurlingenleger Wagner, beweert in het hoofdkwartier van het Russische leger in de stad Rostov aan de Don te zijn. Dat moet blijken uit een video die hij zaterdagmorgen online heeft geplaatst. Hij zou verschillende militaire sites controleren.

“We zijn in het hoofdkwartier, het is 7.30 uur ‘s ochtends”, zegt hij in een video op Telegram. “De militaire locaties van Rostov zijn onder controle, inclusief het vliegveld”, zo beweert hij nog. De Russische stad Rostov aan de Don huisvest het operationele hoofdkwartier voor de oorlog in Oekraïne.

Zijn claim kan niet door onafhankelijke instanties worden bevestigd. Ook het ministerie van Defensie in Moskou geeft voorlopig geen commentaar op de beweringen van Prigozjin.

In de video beklemtoont Prigozjin dat de gevechtsvliegtuigen voor de oorlog in Oekraïne gewoon blijven opstijgen en hun opdrachten kunnen blijven uitvoeren. “De vliegtuigen stijgen op volgens schema”, klinkt het.

De leider van de huurlingenmilitie Wagner had vrijdagavond opgeroepen tot een opstand tegen de militaire leiding van Rusland. Prigozjin beschuldigt hen ervan zijn strijders aan te vallen. De inlichtingendienst FSB en het Russische ministerie van Defensie ontkenden de aantijgingen van Prigozjin. De veiligheidsdiensten vragen ook om de arrestatie van Prigozijn.