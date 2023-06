Sergio Busquets trekt naar Inter Miami en mag weer met zijn maatje Lionel Messi spelen

Inter Miami is nochtans geen hoogvlieger in de Amerikaanse MLS, maar de ploeg mikt voor de toekomst wel hoog. David Beckham is er de eigenaar en de club wil serieus investeren in spelersmateriaal. Zo haalde het enkele weken geleden al Lionel Messi binnen en nu tekent ook Busquets er.

De Spaanse middenvelder nam op het einde van afgelopen seizoen na 18 jaren Barcelona afscheid van de Blaugrana. Lang waren er geruchten dat hij voor een lucratief aanbod uit Saudi-Arabië zou gaan, maar Busquets verkiest om herenigd te worden met boezemvriend Messi.