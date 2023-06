Steun van Franse bevolking voor Spelen neemt verder af

De steun van de Franse bevolking voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is de laatste drie maanden met 11 procent afgenomen en het laatste anderhalf jaar met 18 procent, zo blijkt uit een peiling die vrijdag gepubliceerd werd.

De peiling Odoxa, uitgevoerd door de krant Le Figaro, toont aan dat 58 procent van de Fransen van oordeel is dat de organisatie van de OS (26 juli - 11 augustus 2024) een goede zaak is. In maart was dat nog 69 procent en in september 2021 zelfs 76 procent.

De daling is te wijten aan de controverse rond de ticketverkoop, met name de veel te hoge ticketprijzen en “een toename van angst en een onvoorbereid gevoel onder de bevolking, met nog slechts een jaar te gaan”.

Het onderzoek werd uitgevoerd op 21 en 22 juni, enkele uren na een inval in de hoofdkantoren van Solideo, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de oplevering van de OS, en van het organisatiecomité Parijs-2024, in het kader van een onderzoek naar vermeende illegale belangenbehartiging en vriendjespolitiek.

De daling heeft ook te maken met de potentiële voordelen in de ogen van de Fransen. 62 procent, 9 procent minder ten opzichte van april 2016, denkt dat het evenement zal bijdragen aan de invloed van Frankrijk op de wereld en 62 procent (-5 procent) denkt dat het banen zal creëren.

Hoewel 70 procent van de Fransen verwacht dat de openingsceremonie op de Seine - een primeur in de geschiedenis van de OS - een succes zal worden en 65 procent ervan uitgaat dat de evenementen vlot zullen verlopen, maakt 64 procent zich zorgen over de veiligheid, 66 procent over het transport en 71 procent over de milieu-impact.

Ten slotte lijkt het enthousiasme onder de bevolking heel beperkt, met 52 procent dat aangeeft te willen kijken. Dat is 3 procent minder dan in Tokio (2021) en 12 procent minder dan in Rio de Janeiro (2016).

1.005 personen van 18 jaar of ouder namen deel aan de steekproef, met een foutenmarge van 2,5 procent.