Voor Belgische ploegen staat er heel wat op het spel op het BK in Izegem: gevoelig punt voor Lefevere en zoeken naar tastbaar bewijs

Bij Lotto-Dstny kennen ze het jaarlijkse gevoel. Geen ploeg die zo veel kwantiteit in de strijd kan gooien als de nationale loterij. Maar precies in de belangrijkste ‘nationale’ koers liep het de jongste jaren te vaak fout. Voor de laatste titel moeten we al negen jaar terug in de tijd, tot bij Jens Debusschere. Een ongelukkige reeks die wel eens mag afgebroken worden. Zeker nu. Na de historische dip van vorig jaar veert de ploeg voorzichtig weer wat op. Een paar goede jongeren, veel ereplaatsen, sympathiek in zijn aanvalslust. Maar wel maar zeven zeges, en niet een van WorldTourniveau. Een nationale titel zou , eindelijk, een tastbaar bewijs zijn van de heropleving waarmee ze intern zo graag schermen.

Zo hebben ze allemaal hun reden, de Belgische teams, om vol op deze wedstrijd in te zetten. Wie weet straks nog dat Intermarché een Belgische ploeg is? In de Tour treedt het straks aan met uitsluitend buitenlanders. En het Vlaamse voorjaar was ook al niet grandioos. Een nationale titel zou de ploeg de stilaan verblekende Belgische stempel kunnen teruggeven.

Dat is al anders voor Soudal-Quick Step, altijd al de meest ‘internationale’ ploeg die dit land rijk is. Maar zo rijkelijk Lefevere zijn renners de voorbije maanden zag scoren van Luik tot Hongarije, zo povertjes was de buit in zijn eigen (West-)Vlaamse gouw, Vlaamse klassiekers incluis. Nog altijd een gevoelig punt voor Lefevere en zijn entourage. Met Evenepoel, Lampaert en de snelle Merlier beschikt Lefevere over een opvallend gevarieerd wapenarsenaal. Een nieuwe Belgische titel, pal in eigen streek, kan ook voor hem veel goedmaken.

Het maakt van Alpecin-Deceuninck ogenschijnlijk de vreemde eend in de Belgische bijt. Al twee Monumenten op zak, en met Philipsen de beste sprinter van het voorjaar in je rangen: dan is een nationale kampioen nog weinig meer dan een prettig extraatje. Ware het niet dat net Alpecin-Deceuninck een reputatie te verdedigen heeft: drie titels in de jongste vier jaar. Geen koers die meer illustreert dat de broers Roodhooft het ook kunnen zonder Mathieu Van der Poel. Die traditie wil je vasthouden. Nog meer als je de favoriet aan de start brengt. Een week voor de Ronde van Frankrijk krijgt Jasper Philipsen een uitgelezen kans om zijn zelfvertrouwen richting Tour nog verder op te krikken.