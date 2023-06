Wagnerbaas beschuldigt Russische legertop van aanval op zijn huurlingenleger en zweert wraak: “Geen militaire coup, wel mars voor gerechtigheid”

Jevgeni Prigozjin, baas van het Russische huurlingenleger Wagner, heeft in een enkele video- en audioboodschappen zwaar uitgehaald naar de Russische minister van Defensie en de rest van de legertop. Hij trekt openlijk de Russische rechtvaardiging voor de oorlog in Oekraïne in twijfel en zweert zijn ‘vernietigde’ troepen te wreken. Hij spreekt daarbij van een “mars voor gerechtigheid”.

Het is niet de eerste keer dat Prigozjin uithaalt naar de Russische (militaire) top. Maar dit keer gaat hij toch wel erg stevig tekeer in een reeks video- en audioboodschappen op Telegram. Vooral de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe krijgt het zwaar te verduren.

“Wij raakten hen en zij raakten ons. Zo ging het die acht lange jaren door, van 2014 tot 2022. Soms nam het aantal schermutselingen toe, soms af”, zegt hij in de video over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. “Op 24 februari (de start van de Russische invasie, red.) gebeurde er daar niets bijzonders. Nu probeert het ministerie van Defensie het publiek te misleiden, de president te misleiden en een verhaal te vertellen dat er sprake was van een idiote agressie door Oekraïne. Dat Oekraïne - samen met het hele NAVO-blok - van plan was om ons aan te vallen. Maar de oorlog was nodig zodat Sjojgoe maarschalk kon worden, zodat hij een tweede Heldenster kon krijgen. De oorlog was niet nodig om Oekraïne te demilitariseren of te de-nazificeren. Het was nodig voor een extra ster.”

Prigozjin zei ook dat de Russische leiders de oorlog hadden kunnen voorkomen door te onderhandelen met de Oekraïense president, Volodimir Zelenski. “Toen Zelenski president werd, was hij klaar voor overeenkomsten. Het enige wat gedaan moest worden was van de berg Olympus afstappen en met hem onderhandelen”, zei Prigozjin.

Prigozjin zweert wraak

De Wagnerbaas beschuldigde de Russische legerstaf in een reeks audioberichten er ook van een raketaanval op een Wagnerkamp te hebben gelanceerd, waardoor “een enorme hoeveelheid” van zijn huurlingen om het leven is gekomen. Hij beweerde dat het Russische ministerie van Defensie Wagner misleidde en hij zwoer “te zullen reageren op deze gruweldaden”.

“De Commandantenraad van Wagner heeft een besluit genomen: het kwaad dat door de militaire leiding van het land is aangericht, moet worden gestopt”, zei hij. “Degenen die vandaag onze jongens hebben vernietigd, die tienduizenden, tienduizenden levens van Russische soldaten hebben verwoest, zullen worden gestraft. Ik vraag: verzet je niet”, zei Prigozjin. “Iedereen die zich probeert te verzetten, zullen we als een gevaar beschouwen en onmiddellijk vernietigen, daarbij ook alle controleposten op onze weg. En elk vliegtuig dat we boven onze hoofden zien”, voegde hij eraan toe.

“Ik vraag iedereen om kalm te blijven, niet toe te geven aan provocaties en in hun huizen te blijven. Het beste is dat degenen langs onze weg niet naar buiten komen. Nadat we klaar zijn met wat we begonnen zijn, zullen we terugkeren naar de frontlinie om ons moederland te beschermen.”

Wat Prigozjin precies van plan is, maakt hij niet duidelijk. Maar later deelde hij wel mee dat het geen “militaire coup” is, wel is het volgens de Wagnerbaas een “een mars voor gerechtigheid.” “Onze acties hinderen de strijdkrachten op geen enkele manier.”

