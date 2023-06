Droomstart voor 41ste Genk on Stage: al zo’n 10.000 bezoekers nog vóór de grote namen

In de meest gedroomde weersomstandigheden ging de 41ste editie van het driedaags Genk on Stage van start. Het aantal muziekliefhebbers dat nu al het centrum van Genk heeft bereikt wordt geraamd op zo’n 10.000.

En dan zijn de grootste publiekstrekkers nog niet eens aan bod geweest. In heel het centrum heerst een sfeer van gezelligheid en drang om goed te feesten. Op muziek van vooral lokale artiesten op tal van podia, maar ook in en rond een of andere horecazaak of op de Main Stage waar het gros van de toeschouwers zich laten innemen door wat de sterren op de planken te bieden hebben. Een toeloop wordt er nog verwacht voor Michaël Amani op het Evenementenplein om 22 uur en om 23.45 uur voor Merol op de Main Stage.