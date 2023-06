Veel vragen na seizoensfinale ‘Familie’: raken Lars en Cedric tijdig uit hun kist? En waar is Mieke?

De meest bloedstollende scènes vonden plaats op de boerderij van Elena Rieser (Ilse Uitterlinden), die wraak nam voor de moord op haar zoon Koen (Sieg De Doncker). Zij slaagde erin om Jan (Jef Desmedt), Cedric (Yanni Bourguignon), Lars (Kürt Rogiers) en Yoko (Cyra Gwynth) te verdoven. Cedric en Lars kwamen later weer tot bewustzijn in een afgesloten houten kist, diep onder de grond. Hun geschreeuw ging door merg en been.

Veronique (Sandrine Andre), inmiddels ook aangekomen op de boerderij om de confrontatie met Elena aan te gaan, kwam in een duivels luguber spel van Elena terecht. “Tijd om te beslissen wie nu echt het belangrijkst is voor u. Veel zuurstof zullen ze niet meer hebben. Ik hoop dat je nog op tijd bent om er één levend op te graven…”, klonk het. Veronique begon als een bezetene te graven, met de gedachte dat Cedric in de kist zou liggen. Maar het bleek om Yoko te gaan. Cedric was immers samen met Lars in één kist gestopt. Door de kist van Yoko te openen trad er een systeem in werking waardoor de kist van de mannen onder water kwam te staan. En ook de zuurstof begon stilaan op te geraken. “Koen was alles voor mij. Nu staan we quitte”, triomfeerde Elena. Pas na de zomer weten we of haar opzet daadwerkelijk slaagt.

Ook in de driehoeksverhouding tussen Niko (Jo Hens), Mieke (Caroline Maes) en Sam (Tinne Ceuppens) ging het van kwaad naar erger. Mieke kwam er eerder deze week achter dat de foetus op de foto van Sam veel ouder was dan drie weken. En vrijdagavond kwam er nog een nare verrassing uit de bus. Ze hoorde dat Niko Sam een drietal maanden geleden had zwanger gemaakt. Draagmoeder Sam is dus niet in verwachting van een anonieme donor, maar wel van Mieke’s man. In het gevecht dat hierop volgde botste Sam hard op een tafel, waarna ze op Mieke afvloog. Wat er daarna gebeurde blijft nog vaag voor de kijkers. Rudi (Werner De Smedt) en Zjef (Jan Van den Bosch) kwamen thuis, maar troffen niemand aan in de brouwerij. Ze vonden wel bloed op de vloer. We zagen ook nog Niko en Sam tegen hoge snelheid met de auto rijden, achternagezeten door de politie. Waar Mieke was, zal later pas blijken.