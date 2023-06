Olympique Marseille legt lot in handen van Spaanse succescoach Marcelino

De Franse topclub Olympique Marseille heeft de Spanjaard Marcelino benoemd tot nieuwe hoofdcoach. Hij volgt in Zuid-Frankrijk de Kroaat Igor Tudor op.

Het wordt voor de 57-jarige Marcelino zijn eerste trainersklus buiten de Spaanse landsgrenzen. De voorbije seizoenen zwaaide hij de scepter bij Athletic Bilbao (2021-2022) en Valencia (2017-2019), waarmee hij de Copa del Rey veroverde en tot twee keer toe kwalificatie voor de Champions League afdwong. Bilbao bemachtigde onder zijn leiding de Supercopa, de eerste trofee voor de Baskische club sinds 1984. Verder werd hij doorheen de jaren driemaal uitgeroepen tot Coach van het Jaar in Spanje. Marseille eindigde afgelopen jaar als derde in de Franse hoogste afdeling. Het mag zich via de voorrondes van de Champions League proberen te plaatsen voor de groepsfase.