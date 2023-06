VS is tweede land ter wereld waar kweekvlees geproduceerd en verkocht mag worden: “Gigantische stap richting duurzame toekomst”

Amerikanen kunnen binnen enkele maanden kippenvlees kopen en eten dat niet van echte kippen afkomstig is, maar met behulp van hun cellen in eigen land geproduceerd is. Het licht werd daarvoor op groen gezet door het ministerie van agricultuur. Dat maakt van de VS het tweede land ter wereld waar dat vlees aangeboden wordt.

Twee bedrijven uit Californië, Good Meat en Upside Foods, hadden het ministerie om toestemming gevraagd om kweekvlees te produceren. Het gaat om kippenvlees dat als kip smaakt maar niet van echte kippen komt. Het komt van cellen uit die dieren, en wordt in laboratoria en bioreactoren geproduceerd na toevoeging van onder meer aminozuren. Het wordt dus niet als vegetarisch beschouwd.

Het Amerikaanse ministerie van agricultuur heeft het licht nu op groen gezet om de productie op te starten. Dat betekent dat de Amerikanen het binnen enkele maanden in de supermarkten die het willen aanbieden, kunnen kopen. Ook in de horeca kan het dan aangeboden worden. Twee restaurants in Washington en San Francisco hebben alvast gezegd dat te gaan doen.

Tweede land

De VS wordt dan het tweede land ter wereld waar dat kan, na Singapore. Kweekvlees zou op termijn, en als het op grote schaal geproduceerd wordt, een oplossing kunnen zijn voor het voeden van de steeds groeiende wereldbevolking. “Deze goedkeuring zal fundamenteel veranderen hoe vlees op ons bord belandt”, zegt Uma Valeti, CEO van Upside Foods, in een persbericht. “Het is een gigantische stap richting een duurzame toekomst.”

In de Europese Unie mag dat vlees voorlopig niet aangeboden worden. Om een aanvraag in te dienen bij het Europese voedselagentschap moet er eerst een afgewerkt product liggen dat beoordeeld moet worden, maar dat kost veel en is risicovol omdat je de productie al moest starten voor je zeker weet dat je de kans krijgt om je investering terug te verdienen.

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP