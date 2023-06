Wielerbond nodigt fans uit om lid te worden van de Belgian Cycling Clan op WK in Schotland, Evenepoel leidt de troepen

Onder leiding van clanleider Remco Evenepoel nodigt Belgian Cycling de wielerfans uit om lid te worden van de ‘Belgian Cycling Clan’, een ruig stel dat in augustus Schotland moet veroveren.

Het is de wereldkampioen zelf die als een echte krijger de troepen aanvoert, met zijn eigen ‘kilt’ en geflankeerd door onder meer Lotte Kopecky en paratleet Ewout Vroman. Wie lid wordt van de ‘Belgian Cycling Clan’ krijgt allerlei voordelen, vergelijkbaar met de ‘Captains of Cycling’ die Lotto Dstny in het leven heeft geroepen.

Wie lid wordt van de ‘Clan’ geniet heel wat voordelen: snelle informatie en video’s, kortingen en als toetje zal uw naam vermeld worden op een vlag die meegaat met de selectie naar het WK in Glasgow.

Dat WK is het eerste zogenaamde Super WK (5 tot 13 augustus) met op het programma WK’s op de weg, de baan, mountainbike, BMX… Met uitzondering van het veldrijden komen haast alle disciplines aan bod in de Schotse metropool aan de voet van de Highlands.