Hasselt / Dubai

De 29-jarige Omar Al Janabi opent naast Hasselt een tweede kapperszaak in Dubai. Negen jaar geleden vluchtte hij vanuit Irak naar ons land. Hoewel hij in zijn vaderland afstudeerde als advocaat, ontdekte Omar dat zijn passie bij het knippen lag. Zijn barbershop op de Zuivelmarkt in Hasselt draait goed. Maar nu mikt hij op een kapperszaak tussen de wolkenkrabbers in de Verenigde Arabische Emiraten.