Hasselt

Er is vorig jaar in België getrouwd dat het een lieve lust was. Maar liefst 48.482 koppels stapten in het huwelijksbootje. Vergeleken met 2020 en 2021 is dat een forse stijging: toen ging het respectievelijk over 32.779 en 40.836 huwelijken. Het aantal echtscheidingen zat in 2022 op het laagste punt sinds lang.