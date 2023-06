Tim Wellens moet alsnog forfait geven voor het BK Wielrennen van zondag

Tim Wellens moet voor het BK van zondag in Izegem forfait geven. Na zijn tweede operatie aan het sleutelbeen is hij onvoldoende fit om het kampioenschap te rijden.

“Dat leerde de Ronde van Slovenië me”, bevestigde Wellens. “Ik ben al blij dat mijn sleutelbeen opnieuw in orde is. Mijn benen zijn dat (nog) niet. Dan is het beter van in alle rust op te bouwen naar de volgende doelen.”

De Limburger van UAE Team Emirates kwam zwaar ten val in de Ronde van Vlaanderen na een onvoorzichtig manoeuvre van de Pool Maciejuk. Wellens liep een complexe sleutelbeenbreuk op waarvoor hij maar liefst twee keer onder het mes moest.