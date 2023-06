Ex-coach Liverpool Rafa Benitez neemt over bij Celta de Vigo

De 63-jarige Benitez is er de opvolger van Carlos Carvalhal, die het team afgelopen seizoen voor de degradatie wist te behoeden. De club uit het Noord-Spaanse Vigo finishte uiteindelijk op de dertiende plaats in La Liga. Na afloop van het seizoen werd het contract met Carvalhal in onderling akkoord ontbonden.

Celta viert komend seizoen zijn honderdjarig bestaan en haalde met Benitez een trainer met de nodige faam in huis. Benitez won in 2005 de Champions League met Liverpool, na een onvergetelijke finale in Istanboel tegen Milan, en werd met Valencia twee keer (2002 en 2004) Spaans landskampioen. Zijn laatste werkgever was Everton, waar hij in januari vorig jaar ontslagen werd. Sindsdien zat hij zonder club. Tijdens zijn carrière coachte hij ook nog onder meer Chelsea, Real Madrid, Inter, Napoli en Newcastle.