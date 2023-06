Het Belgisch kampioenschap én glimp van het loodzware Frans kampioenschap opvangen? Het kan zondag, in nog geen uur tijd

Wie zondag wil, kan tegelijk het Belgisch kampioenschap én een glimp van het Frans kampioenschap opvangen. De Franse titelstrijd wordt in het grensstadje Cassel gehouden, dat nog geen dertig kilometer uit de buurt ligt van de Kemmelberg, waar het Belgisch peloton drie keer over moet, net als drie keer over de Monteberg.

Terwijl Philipsen & Co daarna de steven wenden naar Izegem, blijven de Fransen rondjes draaien rond de Cassel. In totaal vijftien zelfs. Goed voor 224 kilometer en maar liefst 4146 hoogtemeters. Dat is zoveel zwaarder dan de eerste openingsrit van de Tour in het Baskenland. Elke ronde moeten de Fransen de Montée de la Porte de Dunkerque (gemiddeld 4 procent, 1900 meter) en de Montée de la Porte d’Aire (gemiddeld 8 procent, 1200 meter) over. Op zaterdag zijn de amateurs en de vrouwen er aan de slag. (hc)