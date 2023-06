Eerste WK voor clubs zal in 2025 in de Verenigde Staten plaatsvinden en wordt gespeeld met 32 teams

De eerste editie van het uitgebreide WK voor clubs, met 32 deelnemende teams, wordt in 2025 in de Verenigde Staten georganiseerd. Een jaar later organiseren de VS, samen met Canada en Mexico, het WK voetbal. Dat wordt dan voor het eerst met 48 landen georganiseerd, in plaats van 32.

“Het WK voor clubs wordt het hoogtepunt van het clubvoetbal. Met de Verenigde Staten hebben we de ideale gastheer gevonden voor dit nieuwe, wereldwijde toernooi. Ze beschikken over de nodige infrastructuur en de interesse van de fans is enorm”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Aan het nieuwe WK voor clubs zullen twaalf Europese teams deelnemen. Chelsea, Real Madrid en Manchester City zijn al zeker van hun plaatsje, als winnaars van de laatste drie edities van de Champions League. Een exacte datum voor het toernooi is er nog niet. Er wordt vooral gekeken naar de zomer van 2025. Eén jaar voor het WK is dan het slot van de Confederations Cup vrij. Die werd in 2017 in Rusland voor het laatst georganiseerd.