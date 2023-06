BK-favoriet Meeus over Ronaldo, snelle wagens, desserts en horloges: “Als ik zondag win, trakteer ik me op een Rolex”

In onze reeks ‘het grote darts-interview’ laten we een gesprekspartner elf pijltjes afvuren, waarbij elke score overeenkomt met een vooraf opgestelde vraag. Ook gaan we op zoek naar de beste darter, daarvoor krijgt de geïnterviewde drie pijltjes die een totaalscore opleveren. Deze week: wielrenner Jordi Meeus, die zondag op het BK in Izegem de kans krijgt om één plaats beter te doen dan vorig jaar, toen hij vrede moest nemen met zilver.