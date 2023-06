Regering zet licht op groen voor arbeidscontract voor sekswerkers

Sinds 1 juni vorig jaar is sekswerk niet langer verboden in ons land. Sindsdien kunnen ze legaal werken als zelfstandige en op die manier sociale rechten opbouwen. Het wetsontwerp dat vrijdag werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat ze ook als werknemer aan de slag kunnen. Volgens minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) moet het wetsvoorstel garanderen dat sekswerkers dezelfde rechten krijgen als andere werknemers.

Tegelijkertijd bouwt het wetsontwerp veiligheidsgaranties in. Zo kunnen sekswerkers weigeren om seksuele handelingen te stellen of klanten weigeren zonder dat dat een grond voor ontslag is, en moet er in elke kamer een noodknop aanwezig zijn, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Daarnaast moet de werkgever een blanco strafblad hebben en in België gevestigd zijn, en moet er altijd een referentiepersoon aanwezig zijn.

“Deze stap vooruit is geenszins bedoeld als aanmoediging voor prostitutie, maar biedt er een kader voor”, benadrukt Dermagne. Pooierschap blijft nog altijd verboden, en wie buiten het wettelijke kader een beroep doet op sekswerkers, pooiers dus, kan nog altijd worden vervolgd.