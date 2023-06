Vincent Kompany lokt Ierse verdediger Dara O’Shea naar Burnley

“Het voelt goed hier te zijn en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Burnley was ongenaakbaar het voorbije seizoen en verwezenlijkte buitengewone dingen. Ik wil hier groeien als speler en de club helpen om haar doelstellingen te bereiken”, aldus O’Shea.

“Het is geweldig om Dara te mogen verwelkomen. We weten dat hij een grote rol kan spelen in de vooruitgang van onze club. Hij is sterk achterin en durft naar voren op te rukken”, gaf trainer Vincent Kompany een woordje uitleg bij de transfer.

De troepen van Kompany maken volgend seizoen opnieuw hun opwachting in de Premier League. De Clarets trappen op vrijdag 11 augustus de competitie in eigen huis op gang tegen landskampioen Manchester City, waar Kompany als speler uitgroeide tot een icoon.