Fabio Jakobsen rijdt eerst nog de Tour voor Soudal – Quick-Step, maar trekt daarna naar Team DSM-Firmenich

Het Nederlandse dagblad AD onthulde dat vrijdagmiddag. Het was al langer duidelijk dat de wegen van de 26-jarige Fabio Jakobsen en Patrick Lefevere zouden scheiden, ook al was dat voor beiden een beetje met pijn in het hart. Jakobsen krijgt de jonge, nieuwe sprinttrein voor hem alleen want Sam Welsford vertrekt na dit seizoen bij Team DSM-Firmenich. De 27-jarige Australiër gaat naar Bora-hansgrohe maar debuteert ook nog eerst in la grande boucle.

Het betekent meteen ook dat in principe voor Tim Merlier vanaf volgend jaar de weg breed open ligt naar de Tour. Omdat naar verluidt ook al Ethan Vernon van plan zou zijn om andere oorden op te zoeken, is de uittredende Belgische kampioen voor het moment de enige sprinter die Lefevere voor volgend seizoen heeft. (hc)