Premier De Croo over fysieke aanvaring Vandenbroucke: “Ontoelaatbaar”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageert op de fysieke aanvaring tussen Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tijdens het kernkabinet van afgelopen woensdag: “Wat gebeurd is is niet toelaatbaar en strookt niet met een professionele manier van omgaan met elkaar.”

De crisis binnen de federale regering bereikt een ongezien hoogtepunt. Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageert op het incident waarbij Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn collega Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdagavond verhinderde de vergaderzaal van het kernkabinet te verlaten. “Wat woensdagavond is gebeurd is niet toelaatbaar en strookt niet met een professionele manier van omgaan met elkaar”, laat De Croo weten.

Hij betreurt wat er woensdagavond is gebeurd en heeft naar eigen zeggen “vandaag gesprekken gevoerd met de betrokkenen, individueel en samen.” Daar heeft De Croo “het belang benadrukt van een respectvolle en professionele manier van omgaan met elkaar, ook tijdens inhoudelijke discussies waar het legitiem is dat verschillende inhoudelijke standpunten worden ingenomen”. Volgens De Croo gaan Vandenbroucke en Van Quickenborne nog in gesprek met elkaar. “Ze hebben aangegeven dit incident te willen overstijgen en het hoofd koel te houden.”

Bij de liberalen klinkt achter de schermen dat “er maar één iemand is die de grens heeft overschreden”. Er klinken zware beschuldigingen aan het adres van Frank Vandenbroucke, zoals “karaktergestoord” en “heeft al meerdere grenzen overschreden”. Volgens het kabinet van Vandenbroucke heeft de minister van Volksgezondheid gewoon zijn arm op Van Quickenborne gelegd. Bij de liberalen wordt die lezing tegengesproken. Volgens hen heeft Vandenbroucke zijn collega Van Quickenborne tegen de muur geduwd, na hem eerst verbaal te hebben aangevallen.

Het incident komt naar buiten op een moment dat de federale regering in de diepste crisis zit sinds haar ontstaan. De linkse partijen wilden vanochtend op een nieuwe vergadering van het kernkabinet het vertrouwen in MR-buitenlandminister Hadja Lahbib niet bevestigen. De kwestie komt maandag terug aan bod in het parlement. Er is grote onduidelijkheid of de geplande vergaderingen van dit weekend over de fiscale hervorming wel door kunnen gaan. Daar komt nu dus deze rel tussen socialisten en liberalen bovenop. Stilaan is het vertrouwen tussen de coalitiepartners helemaal zoek.