Anderlecht stelt nieuwe shirts voor, fans hebben hun bedenkingen: “Horrible, disgusting”

Zowel de outfit voor de uitwedstrijden als de tweede outfit voor de thuismatchen werden al op de mensheid losgelaten. En die mensheid had toch enkele bedenkingen. Op sociale media regende het weinig flatterende reacties als ‘horrible’ of ‘disgusting’, wat evenveel wil zeggen als ‘afschuwelijk’ en ‘wansmakelijk’. Al is het moeilijk te achterhalen of de reacties komen van echte fans van de Brusselse club, dan wel van fans van rivaliserende teams.

Let wel, het ‘eerste’ shirt moet nog worden voorgesteld maar dat zal pas gebeuren op de galamatch tegen Ajax Amsterdam op 22 juli.

Op het nieuwe shirt is ook ruimte voor Napoleon Games. Met het gokbedrijf werd een akkoord bereikt voor een periode van vier jaar, het merk zal op de mouw terug te vinden zijn.