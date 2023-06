Verdachte mensensmokkelaar pleit 39 keer schuldig aan onvrijwillige doodslag na drama met vrachtwagen in Essex

Een vijftigjarige man die door het Britse gerecht werd beschuldigd van mensenhandel, heeft vrijdag in de rechtbank in Londen schuldig gepleit aan onvrijwillige doodslag op 39 mensen. De man zou leider geweest zijn van een bende mensensmokkelaars en verantwoordelijk voor de dood van 39 Vietnamese migranten die in 2019 dood werden teruggevonden in een vrachtwagen in Groot-Brittannië.