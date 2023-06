PXL brengt duurzaamheid in de wijnbouw onder de aandacht

Voor de eerste keer bundelen vier opleidingscentra in Vlaanderen, Wallonië en Nederland – waaronder Hogeschool PXL – hun expertise en opleidingsaanbod om de duurzame wijnbouw van morgen voor te bereiden. PXL staat in voor het breed sensibiliseren van duurzaamheid in wijnbouw. Het is een Interreg Maas-Rijnproject met de provincie Luik, Yuverta een secundaire school in Nederland en PC Fruit uit St-Truiden als partners.

Onderzoekster Dieuwertje Lathouwers legt uit: "Wijnbouw in Limburg (en de naburige provincies) is verre van nieuw en ook het aantal wijngaarden neemt nog steeds gestaag toe. Opmerkelijk is dat veel wijnbouwers tegenwoordig – in tijden van klimaatverandering – voor ecologische wijnbouw kiezen. Dat vraagt kennis van nieuwe, moderne productiemethodes, waarin bijvoorbeeld duurzaam en verantwoord wordt omgesprongen met water, de impact van landbouwactiviteiten beperkt wordt en pesticiden vermeden worden. Een echte ecologische transitie die tal van nieuwe mogelijkheden creëert.""Geen wonder dus dat binnen EMR Wine de opleiding van toekomstige wijnprofessionals en de ecologische bewustmaking van alle betrokken stakeholders centraal staat. Dat gebeurt via gezamenlijke opleidingsprogramma’s, stages op wijndomeinen (al dan niet over de grens), de uitwisseling van ‘good practices’, sensibiliseringsworkshops, studiedagen enzomeer. Ook wordt de communicatie gebundeld in een wijncharter voor de Euregio Maas-Rijn. Dat charter moet de ecologische aanpak garanderen en de nieuwe wijnfilosofie in de regio uitdragen", besluit Dieuwertje.