Favoriet Lefebvre neemt meteen het voortouw in de Rally van Ieper

Stéphane Lefebvre heeft bij de eerste klassementsproeven van de Rally van Ieper zijn favorietenrol meteen waargemaakt. Hij klokte meteen de snelste chrono’s en is de eerste leider van de wedstrijd.

Nu Ieper niet meer op de WK-kalender staat, neemt de wedstrijd ook zijn oude format weer op: een openingsdag op vrijdag en een finish op zaterdagavond. In Westouter was topfavoriet Stéphane Lefebvre (Citroën), Fransman van net over de West-Vlaamse grens, 5 tienden sneller dan zijn landgenoot Adrien Fourmaux (Ford). Met Chris Ingram (VW) op 7 tienden prijkten de deelnemers aan het Britse kampioenschap meteen bovenaan. Zij hebben het voordeel van een vrije bandenkeuze en kunnen met Michelins rijden, waar de BK-piloten verplicht zijn Pirelli’s op te leggen. De eerste Belg, Davy Vanneste (VW) moest al 5.3 toegeven. Elfvoudig winnaar Freddy (Skoda) opende met de tiende tijd op 8.4. Jos Verstappen (Skoda) staat twaalfde op 9.1.

Ook in de tweede proef, Kemmelberg, toonde Lefebvre zich het snelst voor Fourmaux en Ingram. Loix klokte de vijfde tijd en rukte op naar P7, Verstappen was negende en schoof door naar P10.

In KP3 (Mesen-Middelhoek) was Fourmaux 0.7 sneller dan Lefebvre. Loix schoof met een vierde tijd door naar P5, maar Verstappen kwam met 44 seconden achterstand aan de finish. (mc)