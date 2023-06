Ze heeft nog lang niet op alle vragen een antwoord, maar één ding is zeker: vooruit wil ze. Pommelien Thijs. Tegelijk twijfelend en vastberaden. Blij vooral dat Per ongeluk, haar debuutalbum, er eindelijk is. Zodat ze uit de startblokken kan vliegen. Zondag kan je haar bewonderen op Genk on Stage.