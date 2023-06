Anderlecht heeft met Napoleon Games een opvallende nieuwe sponsordeal, ook Lotto Park blijft

Dat is een opvallende zet, want de overheid verstrengde net de regels voor reclame voor gokbedrijven. Het logo van Napoleon Games zal op de mouwen staan van de RSCA-shirts en ook in het stadion zichtbaar zijn. Dat eerste - op de truitjes - mag nog tot 2028. Het tweede - visibiliteit in het stadion - is nog toegelaten tot 2025.

Dat betekent niet dat de deal met die andere sponsor, de Nationale Loterij, er niet komt. Integendeel. De Loterij is op de hoogte van de komst van Napoleon Games en is ook van plan om door te gaan bij Anderlecht. Het huidige contract loopt op 30 juni af, maar een nieuw is nog maar een kwestie van punten en komma’s. Het is op goede weg. Anderlecht speelt dus ook de volgende seizoenen in het Lotto Park. (jug)