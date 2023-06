Wie mag wél en wie mag juist niet het BK bij de profs rijden? En waarom hebben beloftenploegen van Lotto en Quick-Step slechts één deelnemer?

De originele inschrijvingslijst van het BK in Izegem bevat 176 namen. Maar hoe komen we aan die lange sliert van namen? Wel, alle profs van de World Tour en het Proteam-circuit (genre Lotto-Dstny, Flanders-Baloise of Bingoal-WB) zijn startgerechtigd. Leeftijd speelt hierbij geen rol.