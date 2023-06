Bas Verheyden (17) ondergaat momenteel allerlei testen in een ziekenhuis in Stanford in de VS, zoals een harttest (zie foto). — © RR

Stanford/Ham

Bas Verheyden (17) uit Oostham, die aan een uiterst zeldzame immuunziekte lijdt, is momenteel in Stanford in de VS voor een levensreddende gentherapie. “Bas ondergaat eerst een hele reeks testen, zodat begin juli de gentherapie effectief kan starten”, zegt papa Kurt vanuit de VS.