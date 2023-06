Nico Claesen was in het seizoen 2000-2001 de assistent van Stéphane Demol bij KFC Turnhout. — © vum

Het nieuws over het plotse overlijden van Stéphane Demol is ook hard aangekomen bij zijn Limburgse ex-collega’s. Eric Gerets en Nico Claesen getuigen over hun gewezen ploegmaat bij de Rode Duivels.