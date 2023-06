Jongetje (10) in water gesleurd, strandgasten aangevallen,…: populair strand wordt geteisterd door dingo’s

Een populaire strand aan een camping op het K’gari Island in Australië - ook wel Fraser Island genoemd - wordt al wekenlang geteisterd door dingo’s. Steeds meer beelden duiken op van strandgasten die worden aangevallen door de dieren. Zo werd in april een Franse zonnende toeriste in haar billen gebeten en werden een jongen en zijn vader achtervolgd. Een meer recenter incident gebeurde vorige week, toen een tienjarig jongetje in het water werd gesleurd. Zijn zus (12) kon hem op tijd bevrijden en uit het water trekken, maar het kind liep ernstige verwondingen aan zijn schouders op.