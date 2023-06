Inbreuken op regels voor rookwaren en e-sigaretten bij controle horeca en nachtwinkels

Zeven waarschuwingen werden uitgeschreven voor inbreuken op onder andere signalisatie voor het rookverbod en de camerawetgeving.

De controles gebeurden eerder deze maand. Politie LRH werkte hiervoor samen met FOD Volksgezondheid. De actie richtte zich op horeca en dag- en nachtwinkels met bijzondere aandacht voor de reglementeringen en het rookverbod. In een eetzaakje stelden de controleurs inbreuken vast op de wetgeving rond ‘agecoins’. Dit zijn jetons die meerderjarigen kopen op vertoon van hun identiteitskaart waarna ze sigaretten uit de automaat kunnen halen.

In een nachtwinkel in Hasselt is een pv opgesteld voor de verkoop van cosmetica met verboden ingrediënten. Een nachtwinkel in Diepenbeek bleek niet in orde met de regels voor de signalisatie van camera’s.

(maw)