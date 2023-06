Deelnemerslijst BK wielrennen mannen elite: zeven grote blokken, maar ook heel wat eenzaten

De deelnemerslijst van het BK op de weg van zondag 25 juni is zoals altijd een bont allegaartje. Met Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty, Team Flanders-Baloise, Lotto Dstny, Bingoal-WB en Tarteletto-Isorex komen er zeven grote blokken aan de start, maar het is lang niet zeker dat de Belgische kampioen uit één van deze ploegen komt. Er zijn zelfs enkele eenzaten die allerminst kansloos zijn.

Lotto-Dstny is het grootste team op het BK. Alleen Arjen Livyns (handblessure na Dwars door het Hageland) is afwezig, zodat er zestien aan de start komen. Dat is één renner meer dan Flanders-Baloise. Tarletto-Isorex telt op papier veertien elementen. Soudal – Quick-Step dan weer elf, terwijl Alpecin-Deceuninck alleen al van de Worldtourploeg een dozijn landgenoten telt.

Bekijk hier de volledige deelnemerslijst:

Soudal Quick-Step:

1. Tim Merlier; 2. Tim Declercq; 3. Dries Devenyns; 4. Remco Evenepoel; 5. Yves Lampaert; 6. Pieter Serry; 7. Bert Van Lerberghe; 8. Stan Van Tricht; 9. Ilan Van Wilder; 10. Mauri Vansevenant; 11. Louis Vervaeke

Alpecin-Deceuninck:

12. Dries De Bondt; 13. Robbe Ghys; 14. Quinten Hermans; 15. Jimmy Janssens; 16. Senne Leysen; 17. Xandro Meurisse; 18. Jasper Philipsen; 19. Edward Planckaert; 20. Jonas Rickaert; 21. Lionel Taminiaux; 22. Fabio Van Den Bossche; 23. Gianni Vermeersch

Intermarché-Wanty:

24. Aimé De Gendt; 25. Dries De Pooter; 26. Kobe Goossens; 27. Rune Herregodts; 28. Laurens Huys; 29. Arne Marit; 30. Tom Paquot; 31. Baptiste Planckaert; 32. Laurenz Rex; 33. Gerben Thijssen; 34. Loïc Vliegen

Israel-Premier Tech:

35. Ben Hermans; 36. Jens Reynders; 37. Dylan Teuns; 38. Tom Van Asbroeck; 39. Sep Vanmarcke

AG2R-Citroën:

40. Stan Dewulf; 41. Lawrence Naesen; 42. Oliver Naesen; 43. Greg Van Avermaet

Jumbo-Visma:

44. Tiesj Benoot; 45. Wout van Aert; 46. Tosh Van der Sande; 47. Nathan Van Hooydonck

Trek-Segafredo:

48. Thibau Nys; 49. Jasper Stuyven; 50. Edward Theuns; 51. Otto Vergaerde

Cofidis:

52. Piet Allegaert; 53. Christophe Noppe; 54. Jelle Wallays

BORA-hansgrohe:

55. Jordi Meeus; 56. Cian Uijtdebroeks

Team Arkéa-Samsic:

57. Jenthe Biermans

Team DSM:

60. Harm Vanhoucke

EF Education-Easy Post:

61. Jens Keukeleire

INEOS Grenadiers:

62. Laurens De Plus

UAE Team Emirates:

63. Tim Wellens

Team Flanders-Baloise:

64. Ruben Apers; 65. Jenno Berckmoes; 66. Kamiel Bonneu; 67. Vito Braet; 70. Alex Colman; 71. Sander De Pestel; 74. Tuur Dens; 75. Milan Fretin; 76. Vince Gerits; 77. Jules Hesters; 78. Elias Maris; 79. Vincent Van Hemelen; 80. Aaron Van Poucke; 81. Noah Vandenbranden; 82. Ward Vanhoof

Lotto Dstny:

84. Cedric Beullens; 85. Victor Campenaerts; 86. Jasper De Buyst; 87. Thomas De Gendt; 88. Arnaud De Lie; 89. Frederik Frison; 90. Sébastien Grignard; 91. Arjen Livyns; 92. Milan Menten; 93. Sylvain Moniquet; 94. Alec Segaert; 95. Liam Slock; 96. Jarne Van De Paar; 97. Lennert Van Eetvelt; 98. Maxim Van Gils; 99. Brent Van Moer; 100. Florian Vermeersch

Bingoal-WB:

101. Louis Blouwe; 102. Dorian De Maeght; 103. Floris De Tier; 104. Ceriel Desal; 105. Johan Meens; 106. Remy Mertz; 107. Dimitri Peyskens; 108. Ludovic Robeet; 109. Lennert Teugels; 110. Luca Van Boven; 111. Aaron Van Der Beken; 112. Guillaume Van Keirsbulck; 113. Kenneth Van Rooy

Human Powered Health:

114. Gijs Van Hoecke

TotalEnergies:

117. Dries Van Gestel

Q36.5:

118. Tom Devriendt

Tarteletto-Isorex:

119. Len De Pauw; 120. Maxime De Poorter; 121. Torsten Demeyere; 122. Timothy Dupont; 123. Jonas Geens; 124. Bo Godart; 125. Andreas Goeman; 126. Thomas Joseph; 127. Gianni Marchand; 128. Jacob Relaes; 129. Brent Van De Kerkhove; 130. Kobe Vanoverschelde; 131. Thibau Verhofstadt; 132. Mauro Verwilt

Alpecin-Deceuninck DT:

133. Ayco Bastiaens; 134. Timo Kielich; 135. Laurens Sweeck; 136. Toon Vandebosch

Materiel-velo.com:

138. Len Dejonghe; 139. Tristan Scherpenbergh; 140. Alessandro Tuscano; 141. Brent Van Der Eycken; 142. Elias Vanheel

Baloise Trek Lions:

144. Olivier Godfroid; 145. Dietmar Ledegen; 146. Daan Mariën

TDT-Unibet:

147. Davide Bomboi; 148. Jordy Bouts; 149. Abram Stockman; 150. Yentl Vandevelde

Deschacht-Hens-Maes:

151. Anton Fredinande; 152. Lander Loockx; 153. Daan Soete

Pauwels Sauzen-Bingoal:

154. Eli Iserbyt; 155. Angelo Van Den Bossche; 156. Michael Vanthourenhout

Beat Cycling:

157. Gil D’Heygere; 158. Emiel Vermeulen

Bingoal WB DT:

159. Luca De Meester; 160. Julien Desmarets

Circus-Re Uz:

161. Thijs Aerts; 162. Gerben Kuypers

Van Rysel-Roubaix Lille Métropole:

163. Stefano Museeuw; 164. Kenny Molly

Lotto Dstny DT:

165. Axel De Lie

Scorpions Racing Team:

166. Brent Clé

Soudal Quick-Step DT:

167. Jordi Warlop

Team Novo Nordisk:

168. Quinten De Graeve

Universe Cylcing Team:

169. Sam Van De Mieroop; 170. Niels Verdijck

Volkerwessels CT:

171. Thimo Willems

Voltas-Madaris CT:

172. Rémi De Mey

Athletes For Hope:

173. Jens Adams

Final Straight:

174. Jens Debusschere

Individueel:

175. Julien Vermote

Spits CX Team:

176. Vincent Baestaens.