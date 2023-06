Fysiek conflict tussen Vandenbroucke en Van Quickenborne krijgt staartje: premier denkt aan bemiddelaar

De crisis in de federale regering is nu helemaal compleet. Volgens verschillende bronnen ligt de piste op tafel om een bemiddelaar aan te stellen om een fysiek conflict tussen twee ministers te ontmijnen.

Op een vergadering van het kernkabinet woensdagavond is het helemaal fout gelopen tussen de federale topministers. Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke heeft volgens verschillende ooggetuigen zijn collega Vincent Van Quickenborne (Open Vld) fysiek verhinderd de vergaderzaal te verlaten. De versies van het incident lopen uiteen van “hij legde zijn arm op Van Quickenborne” tot “Vandenbroucke hield Van Quickenborne in een houdgreep en duwde hem tegen de muur”. Een aanwezige vicepremier geeft aan dat “dit het zwaarste incident uit de legislatuur is”.

Bemiddelaar

Binnen de regering wordt zwaar getild aan het incident. Gisteravond is er telefonisch contact geweest tussen beide ministers. Maar er is niet echt een oplossing gevonden. Verschillende betrokkenen bevestigen dat het incident een staartje krijgt. De piste om een bemiddelaar of een vertrouwenspersoon het veld in te sturen ligt prominent op tafel.

Een liberale bron geeft aan dat premier Alexander De Croo (Open Vld) dit niet zomaar wil en kan laten passeren. “Dit is niet de eerste keer bij Vandenbroucke. Hij heeft al verschillende grenzen overschreden. In de privé lag zo iemand al lang buiten.” Zware termen als “karaktergestoord” en “grensoverschrijdend gedrag” vallen.

Van Quickenborne: “Ik ga daar niet licht overheen”Minister Van Quickenborne bevestigt in een korte reactie dat er een incident geweest is. “Ik ga daar niet licht overheen. We zijn met elkaar in gesprek. Het is in het belang van iedereen dat we dit incident overstijgen en het hoofd koel houden.”

Onder vriespunt

Dat dit incident naar buiten komt is veelzeggend over de sfeer binnen Vivaldi. Die is intussen helemaal onder het vriespunt gezakt. Er is nog steeds geen duidelijkheid over het lot van MR-minister Hadja Lahbib. Dat was ook het voorwerp van de discussie tussen Vandenbroucke en Van Quickenborne. De socialistische vicepremier wilde zijn steun voor Lahbib koppelen aan de goedkeuring van een dossier rond ereloonsupplementen voor artsen. Van Quickenborne wilde de vergaderzaal verlaten nog voor er over die ereloonsupplementen gepraat werd. Waarop Vandenbroucke heel kwaad werd.

Intussen lijkt het erop alsof alle regeringspartijen op voet van oorlog met elkaar leven. De socialisten wijzen dan weer naar premier De Croo. “Hij heeft het niet meer in de hand”, klinkt het. De regering is uit elkaar aan het vallen zonder dat het om inhoudelijke dossiers gaat.