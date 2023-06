Vierhonderd getunede auto’s te bewonderen in centrum van Overpelt

Roy Gabriels van Dream Creations: “Wij gaan het bij onze 12de editie kleinschalig houden met maximaal 400 auto’s en verwachten 5.000 bezoekers. In 2019 waren er 900 auto’s en ruim 7.000 bezoekers.”

Van 7.30 uur tot 19.30 uur is er in Overpelt een parkeer- en rijverbod op Oude en Nieuwe Markt, Peltanusstaat, Kerkdijk, J.De Vriendtstraat, Ursulinen-, Windmolen-, Vloeterstrrat en de Rodenbachlaan. Ook wordt de binnenzijde van de Ringlaan en een gedeelte van de Dorpsstraat afgesloten en er komt extra parking op de speelplaats van basisschool De Linde (via de Jeugdlaan).

