Zware vechtpartij met schroevendraaier in Lanaken: twee jongeren gewond, drie gearresteerd

In het centrum van Lanaken is vrijdagnamiddag een ruzie ernstig ontspoord. Bij een gevecht met een schroevendraaier en bakstenen vielen twee gewonden. Het ging om een minderjarige uit Maastricht en een meerderjarige uit Bilzen. Een van hen was zwaargewond. Drie Lanakenaren, waaronder één minderjarige, zijn gearresteerd.

Bij de confrontatie zouden zo’n zeven jongeren betrokken zijn geraakt, onder wie ook een meisje. Ze troffen elkaar rond 14 uur bij de Tennishal en het cultureel centrum op Aan de Engelse Hof in Lanaken, vlakbij het Atheneum Alicebourg. Na een ruzie tussen een paar jongens ging één minderjarige twee familieleden halen. Daarna ontaardde de discussie in een vechtpartij, waarbij sommigen gewapend waren met een schroevendraaier of bakstenen. Op videobeelden is te zien hoe een jongeman een steen opraapt om een andere jongen mee aan te vallen.

Twee ambulances snelden toe en ook de politie Lanaken-Maasmechelen kwam massaal ter plaatse. Twee jongeren raakten gewond. Het gaat om een minderjarige uit Maastricht en een meerderjarige uit Bilzen. Een van de twee liep zwaardere verwondingen op, bij de andere vielen de verwondingen mee. Drie jongeren uit Lanaken zijn gearresteerd. Een van hen is minderjarig. Ze zullen verhoord worden, net als de twee gewonde jongens. De politie gaat ook de camerabeelden nakijken om te achterhalen wat er precies gebeurd is.

