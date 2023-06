EUROPESE SPELEN. Een eerste medaille voor België, wat doen Kevin Borlée en onze andere atleten?

Karateka Quentin Mahauden heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales in de klasse tot 75 kg van de kumite (duel). Hij is daardoor al zeker van minstens brons en bezorgt zo ons land een eerste medaille. Voor de rest is het vandaag vooral uitkijken naar onze atletiekers. Kevin Borlée en Cynthia Bolingo komen in actie op de 400 meter, Ben Broeders in het polsstokspringen en Rani Rosius op de 100 meter.

Mahauden won in het Poolse Bielsko Biala twee van zijn drie groepswedstrijden. Na een 5-10 nederlaag tegen de Turk Erman Eltemur, versloeg hij de Pool Maciej Drazweski (7-0) en de Brit Brandon Brian Wilkins (6-3). Dankzij zijn plaats in de top twee van zijn poule (achter Eltemur) stoot Mahauden door naar de halve finales, die later op de dag geprogrammeerd staan. Hij komt daarin uit tegen de Oekraïner Andrii Zaplitnyi, de regerende Europese kampioen. Nadien volgt alleen nog een kamp om goud. Mahauden is dus al zeker van minstens een bronzen medaille en schenkt Team Belgium zo een eerste eremetaal op deze Europese Spelen in Polen.

Mahauden boekte zijn eerste belangrijke internationale succes in 2018, toen hij de beste was op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. Eerder dit jaar won hij brons op het Europees kampioenschap in het Spaanse Guadalajara. Karate stond in 2021 in Tokio voor het eerst op het programma van de Spelen, maar verloor zijn olympische status voor Parijs 2024.

© BELGA

Geen groot succes in het boogschieten

Boogschutter Jarno De Smedt is vrijdag als dertiende geëindigd in de kwalificatieronde van de individuele recurvecompetitie. Na twaalf rondes en 72 pijlen totaliseerde De Smedt in het Plaszowianka Archery Park in Krakau 673 punten. De Turk Mete Gazoz toonde zich de beste van de 47 deelnemers met een totaal van 692 punten. De kwalificatieronde dient als basis voor de samenstelling van de tabel met rechtstreekse uitschakeling. De Smedt hoeft, in tegenstelling tot een aantal concurrenten, geen 1/32e finales af te werken en treedt maandag onmiddellijk aan in de 1/16e finales.

© BELGA

Vrijdagmiddag werkt Charlotte Destrooper haar kwalificatieronde bij de vrouwen af. De Smedt en Destrooper komen in de late namiddag ook in actie in de eerste ronde (1/8e finales) van de gemengde competitie. In de recurve worden op de Europese Spelen in totaal zes olympische quotaplaatsen (twee per discipline) verdeeld.

In de niet-olympische compound eindigde Sarah Prieels vrijdag als vierde (op vijftien deelneemsters) in de kwalificatieronde met 707 punten na 72 pijlen. De Britse Ella Gibson tekende met 715 punten voor een wereldrecord. Morgen/zaterdag omstreeks 17u staat Prieels in de achtste finales tegenover de Finse Satu Nisula (dertiende met 680 punten).

Kajaksters Lize Broekx en Hermien Peters eindigen als zesde in finale K2 500 meter

Het duo is vrijdag op de Europese Spelen in Polen op de zesde plaats geëindigd in de finale van de K2 500 meter. De wedstrijd gold ook als Europees kampioenschap. Het ervaren Limburgse duo startte op de Kryspinow Waterway vanuit baan zes en nam het op tegen acht andere koppels. Het lukte voor Peters en Broekx niet om in de buurt van het podium te komen en ze moesten vrede nemen met de zesde plaats in 1:43.768. Het Poolse paar peddelde naar het goud (1:40.952), voor Denemarken (1:41.342) en Hongarije (1:42.538).

De Belgische tandem eindigde woensdag in de tweede en laatste reeks op de tweede plaats in 1:41.734. Ze moesten alleen een Duits duo voor zich dulden. De top drie van beide reeksen kwalificeerde zich voor de finale, de nummers vier tot zeven werden naar de halve finales verwezen. De 28-jarige Peters en de 31-jarige Broekx wonnen al twee keer brons op het WK (in 2021 en 2022) en hebben ook Europees zilver (2022) en brons (2018) op de erelijst. Artuur Peters en Bram Sikkens eindigden donderdag op de zesde plaats in de A-finale van de K2 500 meter.

Lucie Delcoigne grijpt naast finale in sportklimmen

Sportklimster Lucie Delcoigne heeft zich vrijdag op de Europese Spelen in Polen niet kunnen plaatsen voor de finale van de leadcompetitie. De 21-jarige eindigde in Tarnow als gedeeld vijftiende, met een score van 23+, in de kelder van de halve finales. Alleen de klimsters met de acht beste scores stootten door naar de finale. De Oostenrijkse Eva Hammelmüller en Tsjechische Tereza Siruckova zetten elk de laagste gekwalificeerde score (43+) neer. De leadfinale staat zaterdagavond (vanaf 21 uur) op het programma

Taekwondoka Raheleh Asemani hoopt op “mooi resultaat”

Raheleh Asemani is op de Europese Spelen in Polen de enige van de drie Belgische taekwondoka’s die uitkomt in een olympische gewichtsklasse. In de categorie tot 57 kg doet de ervaren atlete met Iraanse roots zaterdag een gooi naar een medaille. Asemani, die in Aarschot woont, kende voor de Europese Spelen “een hele goeie voorbereiding”. “Ik hoop dat ik mijn laatste competitie van het seizoen kan afsluiten met een mooi resultaat”, zegt ze. “We zullen zien wat het wordt. Ik plak er liever geen plaats op. Alles is mogelijk. Ik ga mijn best doen.” Op de Europese Spelen is Asemani als vierde gerangschikt in haar klasse, toch wordt ze liever geen favoriete voor een medaille genoemd. “Maar ik heb wel vertrouwen in mezelf”, benadrukt ze nog.

De 33-jarige Asemani verkreeg de Belgische nationaliteit kort voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Daar werd ze voor haar nieuwe vaderland meteen knap vijfde. Kort daarna volgde een bronzen medaille op het EK, wat haar in 2021 opnieuw lukte. De Spelen van Tokio haalde ze niet, maar in Parijs hoopt Asemani er volgend jaar wel opnieuw bij te zijn. Een goeie prestatie op de Europese Spelen zou haar alvast punten voor de olympische ranking opleveren, al moet ze sowieso begin 2024 nog een kwalificatietoernooi afwerken.

Eind 2022 had de taekwondoka gepiekt naar het WK en de Grand Prix finale, maar die competities vielen allebei tegen. “Ik had de vorm om op het podium te staan maar bijvoorbeeld op het WK werd ik meteen uitgeloot tegen het meisje dat later de wereldtitel won. Het was een goeie match maar ik had wat pech.”

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Wat staat er vandaag nog op het programma?

Er komen vrijdag heel wat Belgen aan bod op de Europese Spelen in het Poolse Krakau-Malopolska. In negen sporten betreden atleten van Team Belgium de arena.

In het atletiek staat de eerste dag van het EK voor landen in de hoogste divisie op het programma. De Belgische delegatie telt 43 atleten en twaalf onder hen komen vrijdag in de late namiddag en avond in actie in Chorzow. Het is onder meer uitkijken naar Kevin Borlée en Cynthia Bolingo op de 400 meter, Ben Broeders in het polsstokspringen en Rani Rosius op de 100 meter.

© BELGA

Jessie Kaps werkt met de 10 meter luchtgeweer haar eerste competitie af. Zij moet zich in Wroclaw via kwalificaties voor de finale plaatsen. De winnaar verdient voor zijn/haar land een quotaplaats voor Parijs 2024. Kaps, in Tokio 2021 al olympiër, komt nadien nog in actie in de 50 meter drie posities.

De 3x3 Lions spelen om 16u35 hun derde en laatste wedstrijd in groep D tegen Spanje. Donderdag wonnen ze vlot tegen Slovenië, maar ze verloren van Letland. Omdat Spanje hetzelfde deed, moeten beide landen in de rechtstreekse confrontatie winnen om de top twee te halen en door te stoten naar de kwartfinales.

© BELGA

In het padel doen Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach een gooi naar de halve finales van het vrouwentoernooi, net als Jérôme Peeters en François Azzola bij de mannen. Beide duo’s treffen Italianen in de kwartfinales. Tafeltennissers Cédric Nuytinck, Adrien Rassenfosse, Natalie Marchetti en Margo Degraef werken hun tweede (en enige) voorronde af van de individuele competitie. Ze spelen voor een ticket voor de 1/16e finales.