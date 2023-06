Zestig drugsvaten gedumpt in Achel: chemische inhoud lekt in bodem

In het grensgebied in Achel zijn vrijdagochtend zo’n zestig vaten met drugsafval gedumpt. Het gebied aan de Beverbeekse Heide en de Bergbosweg blijft het hele weekend afgesloten. Het chemische goedje uit de vaten verontreinigde de bodem.

In het grensgebied in Achel zijn vrijdagochtend vaten met drugsafval gedumpt. Het labo is bezig met onderzoek naar de inhoud. — © Geert Van Baelen

De vaten zijn vrijdagochtend rond 6 uur ontdekt in het groengebied in Achel vlakbij de Nederlandse grens. Het gaat zowel om kleine als grote vaten met chemicaliën, zo’n 60 in totaal. De bidons bevatten vermoedelijk drugsafval dat afkomstig is van een productieruimte voor synthetische drugs.

Analyse

Onderzoek moet uitwijzen wat de inhoud van de vaten is. Alle vermoedens gaan naar het drugsmilieu. Na de aanmaak van synthetische drugs proberen de criminelen de gevaarlijke mix van chemische stoffen ergens te dumpen.

© Geert Van Baelen

Naar de vaten en de herkomst wordt onderzoek verricht. Analyse in een lab zal duidelijk maken om welke stoffen het gaat. Voor de aanmaak van synthetische drugs gebruiken de criminelen een combinatie van zuren (zoutzuur, zwavelzuur of fosforzuur) en licht ontvlambare oplosmiddelen zoals methanol, ethanol of aceton. Het restafval wordt meestal opnieuw in de vaten gegoten en dan gedumpt.

Verontreiniging

Op dit moment is het nog onduidelijk in welke mate de bodem in Achel is verontreinigd door de lekkende vaten.

(gvb, maw)

Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt? Werden er vaten of bidons achtergelaten in de natuur? Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Bel naar het gratis oproepnummer: 0800/20.877.