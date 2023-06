De start van de Jonge Duivels op het EK U21 was alvast hoopgevend. Tegen Jong Oranje werd het 0-0 in een spetterende partij die alle kanten opkon. Gastland Georgië zorgde voor de verrassing in de groep van de Duivels, door Portugal te verslaan. Kunnen de Belgen wel winnen tegen Georgië? Volg het hier.