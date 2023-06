Dieven overschilderen gestolen Duitse boot op Maasplas in Kinrooi

Aan de Maasplas in Kinrooi hebben dieven een Duitse boot overschilderd die ze eerder hadden gestolen in Nederland. Een alerte schipper vond de gang van zaken verdacht en verwittigde dinsdag de politie.

De politie Carma ging meteen met een patrouilleboot te water. Tijdens de controle was er niemand op de verdachte boot. Onderzoek wees uit dat de boot wel degelijk was gestolen in Nederland. De politie sleepte de boot naar de nabijgelegen jachthaven en verwittigde de Duitse eigenaar dat de boot was teruggevonden.

Zo zag de Duitse boot eruit toen die werd gestolen in Nederland. — © Politie Carma

De boot stond in Nederland geseind als gestolen. Het deurtje van de kajuit is er nog in natuurlijk hout en de romp van het bootje is vaal blauw. De dieven fristen het bootje op aan de Maasplas in Kinrooi. Ze zetten er een nieuw laagje witte verf over, ook het deurtje. De romp werd felblauw en ook de hut achteraan. De boot lag er al een paar dagen voor anker en werd op die plaats overschilderd. Een schipper vond dat erg vreemd. De politie Carma doet verder onderzoek naar de dieven.

Patrouilles te water

Tijdens de zomermaanden zal de politie geregeld patrouilleren op de Maasplassen in Kinrooi. De agenten controleren of mensen enkel zwemmen op de toegelaten plaats, zoals het strandje aan de Steenberg. Ze kijken ook of bootjes volgens de regels varen. Er wordt gekeken of ze niet te snel varen en of er dronkenschap aan boord is. (maw)